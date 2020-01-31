Цхинвал, , 15:22 — REGNUM Карантин в школах и детских садах Южной Осетии решено продлить еще на одну неделю. Об этом 31 января сообщает агентство «Рес» со ссылкой на министерство образования республики.

Как рассказали журналистам в ведомстве, из-за того, что число обращений к врачам заболевших гриппом и ОРВИ остается на достаточно высоком уровне, карантин продлен до 10 февраля.

Стоит отметить, что по данным Комитета Юго-Осетпотребнадзора, более 80% заболевших простудными заболеваниями являются детьми. В то же время наблюдается некоторое снижение количества обратившихся в медучреждения.

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