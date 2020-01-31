Белгород, , 15:21 — REGNUM К системе «Электронный рецепт» подключились 37 медицинских учреждений и 156 коммерческих и муниципальных аптек Белгородской области. Мобильное приложение установили 4,3 тысячи жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM 31 января со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения и социальной защиты.

В тройке лидеров Губкинская ЦРБ (4,3 тысячи рецептов), городская детская поликлиника № 4 Белгорода (2,8 тысячи рецептов) и Корочанская ЦРБ (2,2 тысячи рецептов). Победителем среди врачей стала педиатр детской поликлиники № 4 Белгорода Елена Мокшина, которая выписала более 2% от общего количества выданных электронных рецептов — порядка 400 штук.

Сервис запустили в сентябре 2019 года. За это время было выдано 23 948 электронных рецептов.