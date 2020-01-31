Загреб, , 15:16 — REGNUM По оценкам ООН, Хорватия входит в группу стран тенденцией к сокращению населения от 11 до 24 процентов. Согласно докладу ООН, население Хорватии в 2030 году может составить 3 млн 877 тысяч человек, в 2050 году — 3 млн 365 тысяч, а в 2100 году — только 2 млн 183 тысячи.

Хорватия также входит в группу стран с наиболее неблагоприятным соотношением людей в возрасте от 25 до 64 лет и старше 65 лет.

По данным на 2018 год, смертность более чем на 15 000 человек превысила рождаемость, и во всех муниципалитетах был зафиксирован отрицательный естественный прирост населения.