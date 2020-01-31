Ставрополь, , 15:15 — REGNUM На Ставрополье состоится суд над бывшим директором ООО «Инженер» по обвинению в участии в картельном сговоре. На этом он вместе с подельником «заработал» почти 400 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что бывшие директора компаний «Инженер» и «Кавказстройинвест» вступили в преступный сговор и подали заявки на участие в электронных аукционах на строительство спортивных объектов в Ставрополе и Новоалександровске. Заказчиком выступало министерство строительства и транспорта региона.

По результатам торгов ООО «Инженер» заключил государственные и муниципальный контракты. Таким образом, директора указанных компаний благодаря заключенному картелю незаконно выиграли в аукционах, что позволило им получить доход в сумме около 390 млн рублей.

Экс-директор ООО «Инженер» обвиняется по статье «Ограничение конкуренции». Материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд Ставрополья.

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