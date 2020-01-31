Ташкент, , 15:13 — REGNUM Народы СССР плечом к плечу сражались с фашизмом и вместе с другими народами внесли решающий вклад в освобождение мира от ужасов коричневой чумы, сказал первый вице-спикер Законодательной палаты узбекского парламента Акмаль Саидов.

«В общей сложности более 1,5 миллиона сыновей и дочерей Узбекистана сражались за мир и свободу в этой кровавой войне, каждый третий из них не вернулся домой, к своим родным и близким. Наш народ никогда не забудет их подвиг, а также самоотверженность тех, кто трудился в тылу», сказал Саидов, выступая собрании Российской Ассоциации международного права в Москве.

По его словам, в Узбекистане будет широко отмечено 75-летие победы человечества над фашизмом, проводится масштабная работа по увековечению героизма и стойкости советского народа в годы войны посредством искусства кино, театра, в художественно-публицистических произведениях.

Также организовываются научные исследования, «доводится до общественности, особенно до молодежи, непреходящего значения великого подвига наших отцов и дедов».

«Сейчас в Ташкенте строится новый «Парк Победы», — подчеркнул Саидов.

Саидов также подчеркнул, что отношения между Узбекистаном и Российской Федерацией последовательно развиваются во всех сферах, в том числе в области прав человека.

«Этому есть множество подтверждений, в числе которых подписание в январе 2019 года Меморандума о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека, а также в апреле 2019 года — аналогичного документа с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека», указал он.