Палу, Индонезия, , 15:12 — REGNUM В Индонезии предложили вознаграждение любому, кому удастся снять шину с гигантского крокодила, передает BFM TV.

Власти Палу, столицы центральной провинции Сулавеси, предлагают вознаграждение (точная денежная сумма не указывается — прим. ИА REGNUM) любому, кто сможет помочь освободить крокодила длиной четыре метра и переживет этот опыт.

Местные власти годами безуспешно пытались найти способ освободить крокодила после того, как видео с ним попало в интернет. Некоторые пользователи выразили беспокойство тем, что шина медленно убивает животное.

https://twitter.com/afpfr/status/952076768172654592

Губернатор провинции поручил агентству по охране окружающей среды найти решение.

Руководитель агентства по охране окружающей среды заявил, что выплатит награду из своего кармана. Он также отметил, что обращался не к любителям, а к специалистам по дикой природе.

«Мы просим общественность не приближаться к крокодилу или среде его обитания», — добавил Хасмуни Хасмар, глава агентства по охране природных ресурсов Центрального Сулавеси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разгневанная толпа убила около 300 крокодилов на ферме крупного рогатого скота в Соронге, Папуа, после того как человек был убит одной из рептилий.

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