Токио, , 15:10 — REGNUM Власти Японии вводят ужесточённый контроль за въезжающими на территорию страны иностранными гражданами. Об этом 31 января говорится на странице российской дипмиссии в Японии в соцсети Facebook.

«Обращаем внимание российских туристов, что в связи со вспышкой в Китае коронавирусной инфекции нового типа японские власти предпринимают экстренные меры по предупреждению ее проникновения на территорию страны», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что иностранным гражданам могут отказать во въезде при наличии оснований подозревать у них признаки заражения коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, указывается, что в пунктах пропуска через границу Японии организованы медицинские посты, на которых осматривают тех, у кого диагностированы видимые признаки острых респираторных заболеваний (высокая температура, сильный кашель и т. п.).

Кроме этого, посольство РФ в Японии просит соотечественников учитывать данные ужесточения при планировании поездки в Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке коронавируса в мировом масштабе стало поводом для нового заседания оперативного штаба правительства РФ.