Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что предлагаемая поправка в Конституцию о том, что культура России является уникальным наследием и охраняется государством, позволит создать законодательство, «которого нет нигде в мире».

Как ранее сообщалось, статью 70 Конституции РФ предлагается дополнить поправкой о том, что культура России является уникальным наследием многонационального народа и охраняется государством. Соответствующее дополнение внесли члены рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию народный артист РСФСР Александр Калягин, Михаил Пиотровский и известный пианист Денис Мацуев.

«Мы внесли поправку, которая предлагает объявить нашу уникальную культуру символом нашей страны и (закрепить) то, что ее нужно оберегать. Эта формулировка может защитить (культуру) и может дать нам дополнительное конкурентное преимущество… Мы создадим законодательство, которого нигде в мире нет, которое действительно определит, какое место в обществе занимает культура и как она может быть одновременно независимой и в то же время содержащейся обществом», — цитирует слова Михаила Пиотровского на обсуждении поправок к Конституции Общественной палате Санкт-Петербурга РИА Новости.

По оценке главы Государственного Эрмитажа, сама система поправок в конституцию «содержит набор философско-культурных вещей», влияющих на развитие культурной сферы. В их числе Михаил Пиотровский назвал, в частности, проблему приоритетности исполнения международного и российского законодательств.

«У нас множество больных вопросов именно в этой сфере, когда не вполне понятно, действует или не действует международное право, и когда наши законы должны ему подчиняться», — отметил Михаил Пиотровский.

Он добавил, что приоритет применения норм российского и международного права имеет большое значение, в частности, при решении вопросов о судьбе перемещенных культурных ценностей, а также об охране культурных ценностей при их вывозе за границу для экспонирования.

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