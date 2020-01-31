Абакан, , 15:01 — REGNUM Комментируя ситуацию с распространением коронавируса в мире, глава Хакасии Валентин Коновалов заявил о том, что не нужно сеять панику. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в республиканском правительстве.

«В первую очередь, нужно сохранять спокойствие. Такая ситуация не первая, и наша медицина способна справиться с любой задачей и с любым вызовом. Поэтому панику разводить не нужно», — сказал Коновалов, добавив, что в России в настоящее время нет подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Тем не менее, по словам губернатора, несмотря на предпринимаемые меры, «нужно быть готовыми ко всему».

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31 января в Хакасии состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, посвящённое этому вопросу. Прозвучала информация о том, что в аэропорту Абакана усилен санитарно-карантинный контроль за прибывающими туристами. Жители Хакасии, прилетающие в аэропорт Красноярска из-за рубежа, в течение двух недель находятся под наблюдением медиков.

Планируется, что 2 февраля в Хакасию прибудет специальная тест-система диагностики нового коронавируса. Анализы не придётся отправлять в Новосибирск.

В больницах проводится обучение персонала. Подготовку прошли уже порядка 180 медиков. В медучреждениях готовы дополнительные койки.

«Важно не допускать паники. Мы готовы бороться с любой инфекцией», — подытожил глава Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти уже предприняли ряд мер по недопущению распространения коронавируса в России. Пока на территории РФ не зафиксировано ни одного случая.

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