Москва, , 15:01 — REGNUM Стоимость Toyota Corolla 2020 года выпуска в России будет на 30−41 тыс. дороже, чем более ранние версии авто, согласно пресс-релиза компании.

Так, без учета специальных программ и скидок стоимость базовой версии Corolla будет составлять 1 064 000 рублей. В конфигурации «Комфорт» стоимость составит порядка 1 474 000 рублей, а в версии «Престиж Safety» автомобиль будет стоить 1 726 000 рублей.

Начиная со средней конфигурации Corolla теперь оснащается новой мультимедийной системой с поддержкой Apple Carplay и Android Auto. Причем к мультимедиа подключается смартфон, а управлять приложениями можно будет при помощи сенсорного экрана или голосовыми командами.

Напомним, в силовую линейку Toyota Corolla в нашей стране входит бензиновый мотор на 1,6 л мощностью 122 л. с. В версиях «Стандарт» и «Классик» этот двигатель идет в паре с шестиступенчатой коробкой передач, а начиная с конфигурации «Комфорт» — с вариатором.

Читайте также: Обнародованы изображения капота «русского Prado»