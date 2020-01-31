Санкт-Петербург, 31 января 2020, 15:00 — REGNUM Второй вестибюль станции метро «Василеостровская» в Петербурге расположится на 11-й линии Васильевского острова, между домами №34 и №40. Это свидетельствует из документов, опубликованных правительством города.

Схема расположения нового вестибюля ст. «Василеостровская»
Схема расположения нового вестибюля ст. «Василеостровская»

Новый проект межевания территории вынесен на общественные слушания, которые продлятся до 22 февраля. Чиновники отмечают, что, как и первый вестибюль, новое здание будет рядом со Средним проспектом В.О. — наиболее загруженным общественным транспортом.

«Появление второго вестибюля станции «Василеостровская» в непосредственной близости от территории жилой и общественно-деловой застройки позволит увеличить пропускную способность станции, более равномерно распределить ожидаемую нагрузку на данном участке линии №3 петербургского метрополитена», — убеждены в Смольном.

Проведенные расчеты показали, что задуманное количество эскалаторов на станции «Василеостровская-2» обеспечит пропуск максимального расчетного пассажиропотока в обычном эксплуатационном режиме и в режиме эвакуации.

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Как сообщалось ранее, вторые вестибюли станций «Василеостровская» на третьей линии и «Балтийская» на первой линии нужны в связи со стремительно растущим пассажиропотоком в этих локациях.

Документация по «Балтийской» должна быть готова не позднее 9 сентября 2020 года, по «Василеостровской» — не позднее 23 сентября 2020 года.