Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Второй вестибюль станции метро «Василеостровская» в Петербурге расположится на 11-й линии Васильевского острова, между домами №34 и №40. Это свидетельствует из документов, опубликованных правительством города.

Схема расположения нового вестибюля ст. «Василеостровская»

Новый проект межевания территории вынесен на общественные слушания, которые продлятся до 22 февраля. Чиновники отмечают, что, как и первый вестибюль, новое здание будет рядом со Средним проспектом В.О. — наиболее загруженным общественным транспортом.

«Появление второго вестибюля станции «Василеостровская» в непосредственной близости от территории жилой и общественно-деловой застройки позволит увеличить пропускную способность станции, более равномерно распределить ожидаемую нагрузку на данном участке линии №3 петербургского метрополитена», — убеждены в Смольном.

Проведенные расчеты показали, что задуманное количество эскалаторов на станции «Василеостровская-2» обеспечит пропуск максимального расчетного пассажиропотока в обычном эксплуатационном режиме и в режиме эвакуации.

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Как сообщалось ранее, вторые вестибюли станций «Василеостровская» на третьей линии и «Балтийская» на первой линии нужны в связи со стремительно растущим пассажиропотоком в этих локациях.

Документация по «Балтийской» должна быть готова не позднее 9 сентября 2020 года, по «Василеостровской» — не позднее 23 сентября 2020 года.