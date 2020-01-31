Сухум, , 15:14 — REGNUM Правительство Абхазии постановило выделить 5 млн 595 тыс. рублей на компенсацию ущерба, нанесенного протестующими в ходе январских беспорядков. Об этом говорится в опубликованных 31 января итогах заседания Кабмина.

Сообщается, что средства на покрытие имущественного урона комплексу правительственных зданий будут выделены из резервного фонда правительства Абхазии.

Напомним, ранее протестующие заявляли, что сами соберут деньги на восстановление президентского дворца, который они захватили 9 января.

Как передавало ИА REGNUM, с 9 по 11 января в Сухуме акции протеста переросли в беспорядки возле комплекса правительственных зданий. Протестующие выломали двери и разбили окна, штурмуя президентский дворец. На фоне протестов с поста ушел президент Абхазии Рауль Хаджимба и были назначены новые выборы.

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