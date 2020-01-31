Нур-Султан, , 14:50 — REGNUM По состоянию на 31 января в медицинских учреждениях Казахстана с температурой и жалобами были госпитализированы 66 человек, прибывших из КНР. Об этом 31 января заявил журналистам ведущий инфекционист республик, доктор медицинских наук Динагуль Баешева на брифинге.

По её словам, в настоящее время выписаны 25 человек, в стационарах остается — 41 человек. Баешева отметила, что анализы всех пациентов отправляются на дополнительную проверку в Национальный научный центр особо опасных инфекций в городе Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в республике с подозрением на коронавирус были госпитализированы 54 человека. Позднее 16 пациентов были выписаны.

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