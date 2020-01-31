Москва, , 14:49 — REGNUM Мосгорсуд отказался повторно исследовать видеозаписи по делу Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, обвиняемых в применении насилия к представителю власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Все видеозаписи были исследованы судом первой инстанции. И ничего нового для дела не несут», — заявила судья Евгения Жигалева.

Ранее защита осуждённых просила повторно рассмотреть данные доказательства, так как на них видно, что обвиняемые не бьют ногами сотрудника Росгвардии.

Лесных, Мартинцов и Мыльников обвиняются в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»).

Приговор был внесён 6 декабря Мещанским судом Москвы. Егор Лесных получил 3 года колонии, Максим Мартинцов — 2,5 года колонии, Александру Мыльникову — 2 года условно.