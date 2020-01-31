Ухань, Китай, 31 января 2020, 14:44 — REGNUM В китайском городе Ухань — эпицентре распространения короновируса 2019-nCoV — всё спокойно, рассказала гражданка Украины Моника Рустамова 31 января, сообщило «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Моника рассказала, что в Ухане при входе в общественные места у людей меряют температуру.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Международные авиалинии Украины» вывезли из Китая более 150 граждан Украины. Следующий рей запланирован на третье февраля 2020 года. После этого прямое авиасообщение с Китаем будет приостановлено, пока распространение вируса не будет взято под контроль.
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