Пекин, , 14:40 — REGNUM Количество заболевших в КНР пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, перевалило за 9,8 тысячи человек при 213 летальных случаях. Об этом 31 января сообщает портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей.

По новым данным, лидирующей по количеству заболевших остаётся центральная китайская провинция Хубэй и её административный центр — город Ухань, являющиеся эпицентром нового заболевания (свыше 5,8 тыс. заразившихся и 204 умерших). За ними идут провинции Чжэцзян (537 заразившихся), Гуандун (436 заболевших) и Хэнань (350 инфицированных, двое умерло).

При этом в Пекине заразилось 139 человек, из них один — умер, а в соседней с Россией провинции Хэйлунцзян насчитывается 59 заболевших и двое умерших из данного числа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейские исполнители музыки отменили свои выступления в странах Азии из-за опасений по поводу распространения пневмонии нового типа, вызываемой вирусом 2019-nCoV.