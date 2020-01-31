Обнинск, Калужская область, , 14:40 — REGNUM Беременная гражданка Таджикистана 29 января благополучно родила здоровую девочку в родильном доме Обнинска Калужской области. Об этом 31 января рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM специалист пресс-службы администрации города Елена Журавлёва.

В Обнинском роддоме у гражданки Таджикистана бесплатно приняли роды Kaluganews.ru

По её словам, 27 января женщина обратилась в обнинский роддом, где после обследования врачи предложили ей поехать перинатальный центр в Калугу на дополнительное обследование. Впрочем, в итоге пациентка рожала в Обнинске и помощь ей была оказана бесплатно, а вот за пребывание в послеродовом стационаре придётся заплатить, хотя у роженицы на руках имеется полис «Добровольного медицинского страхования — Трудовой мигрант». Однако по этому документу «наблюдение по беременности, родам и послеродовому периоду исключено из обязательств страховой компании».

Ранее, по информации правозащитницы Татьяны Котляр в роддоме клинической больницы №8 Обнинска отказались бесплатно принять роды у женщины из Таджикистана так, как у не было полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

«В медицинском учреждении роженицу не принимают — требуют подписать договор о платных услугах. Фактически вымогают деньги», — сказала Татьяна Котляр.

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