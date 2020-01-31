Ростов-на-Дону, , 14:36 — REGNUM В Ростовской области оценят готовность стационаров к возможной вспышке пневмонии нового типа, вызываемой вирусом 2019-nCoV, и приёму больных. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что все медучреждения на Дону готовы к приёму пациентов с симптомами вируса 2019-nCoV. В наличии есть как расходные материалы, так и лекарственные препараты, врачи прошли специальную подготовку.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в воздушной гавани «Платов» усилены меры безопасности — все пассажиры проходят двухэтапный санитарно-карантинный контроль.

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