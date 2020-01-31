Тбилиси, , 14:42 — REGNUM Обвинение в применении насилия предъявлено трем депутатам муниципального собрания (сакребуло) Тбилиси. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

«В связи с инцидентом, произошедшим 24 января 2020 года в сакребуло г. Тбилиси, по факту группового насилия в отношении члена сакребуло Левана Хабеишвили, членам сакребуло — Александру Худжадзе, Автандилу Цинцадзе и Тарашу Шургая предъявлено обвинение в преступлении» — говорится заявлении ведомства.

Сообщается, что обвинение предъявлено по статье «Насилие, совершенное группой лиц».

Инцидент с Хабеишвили произошел на заседании сакребуло во время споров. Он похлопал по плечу Шургая, и это было воспринято, как агрессия. За однопартийца вступились Худжадзе и Цинцадзе. По предварительным данным, потасовка длилась около половины минуты. Поскольку Хабеишвили состоит в оппозиционной партии «Единое национальное единство», а его оппоненты — в правящей «Грузинской мечте», в оппозиции этот инцидент восприняли, как агрессию со стороны партии власти. Возле здания сакребуло была проведена акция протеста.

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