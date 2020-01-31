Бишкек, , 14:33 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии призвало фармацевтические компании ограничить продажу масок населению, сообщили 31 января в пресс-службе ведомства.

В минздраве призвали отпускать не более 20 масок одному человеку. Кроме того, предпринимателей предупредили, что стоимость на этот товар повышать нельзя. Дополнительную партию из 500 тыс. масок привезут в республику 3 февраля.

Отмечается, что Россия, Казахстан и Китай прекратили экспортировать медицинские маски в Киргизию, поэтому рассматриваются варианты поставок из Турции, Южной Кореи и Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января министерство здравоохранения Киргизии рекомендовало закрыть государственную границу с Китаем. По состоянию на 31 января от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли более 200 человек, заразились — более 9 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за коронавируса минздрав Киргизии хочет закрыть границу с Китаем