Воронеж, , 14:31 — REGNUM В воронежских пабликах социальной сети активно обсуждается информация о том, что в Воронеже якобы скончался молодой человек из Китая — студент Воронежского техникума строительных технологий. Якобы у заболевшего была высокая температура, кашель, и спустя несколько дней после болезни он умер.

Как сообщило «Моё!», в техникуме информацию о заболевшем опровергли, отметив, что учреждение работает в штатном режиме. Информацию о смерти некоего пациента опровергли и в региональном департаменте здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января в Воронеже были госпитализированы мужчина и женщина, прибывшие из отпуска, который провели в Китае. У обоих заподозрили коронавирус, однако после исследований опасное заболевание не подтвердилось. Отметим, что, по данным Роспотребнадзора, на 31 января случаев коронавируса в Воронеже не выявлено.