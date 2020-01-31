Москва, , 14:26 — REGNUM Издательство книги «Сахалин и Курилы. Современный путеводитель», как выяснилось, нарушило требования федерального законодательства РФ «О наименованиях географических объектов», использовав в публикации японское географическое название Малой Курильской гряды. Об этом 31 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росреестра.

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«В путеводителе приводятся неустановленные наименования географических объектов «Хабомаи» и «О-ва гряды Хабомаи» (в государственном каталоге географических названий — Малая Курильская гряда)», — пояснили в ведомстве.

В этой связи Росреестр направил в адрес издательства предупреждение о недопустимости выявленных нарушений. Кроме того, в отношении издателя будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным статьёй 19.10 КоАП РФ.

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В федеральном ведомстве пояснили, произвольная замена одних наименований географических объектов другими, как и их искажённое употребление, не допустимо, так как они являются составной частью исторического и культурного наследия народов РФ и охраняются государством.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года на карте сайта Олимпиады 2020 года, которая пройдёт в Токио, четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — были отнесены к префектуре Хоккайдо на карте Японии. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал это «картографической провокацией» и призвал российский олимпийский комитет обратиться в МОК.