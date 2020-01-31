Москва, , 14:22 — REGNUM В 2019 году обладателями новых престижных автомобилей Aston Martin в России стали 10 автолюбителей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Причем продажи британской марки в нашей стране упали по сравнению с 2018 годом. Тогда обладателями этих автомобилей стали 13 человек.

Чаще всего автолюбители страны предпочитают Aston Martin DB11. За прошлый год было продано 6 экземпляров этой модели. Остальные продажи пришлись на Vantage (3 шт.) и V12 (1 шт.).

Пять новых машин Aston Martin приобрели жители российской столицы, еще две модели купили жители Реутова и Красногорска (Московская область). Кроме того, по одному автомобилю британской компании было продано жителям Екатеринбурга, Омска и Бийска (Алтайский край).

Напомним, накануне в Москве был представлен первый внедорожник Aston Martin — DBX. Цена автомобиля в максимальной комплектации составляет порядка 14,5 млн рублей.

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