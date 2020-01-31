Москва, , 14:14 — REGNUM Минюст РФ, равно как и иные профильные учреждения, периодически выходит с предложениями повышения штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), обосновывая это необходимостью повышения безопасности движения и снижения смертности на дорогах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя возможное увеличение штрафов за нарушение скоростного режима автомобилистами.

«При этом те же самые ведомства периодически заявляют о том, что ситуация улучшается, а смертность снижается. А вот поднимать штрафы под флагом борьбы за безопасность они не забывают, а про понижение штрафов при снижении смертности как-то скромно умалчивается.

Иными словами, механизм, какими бы причинами он не обосновывался, крутится только в одном направлении: что бы ни происходило, в лучшую ли или в худшую сторону, а штрафы только растут.

Да, соглашаясь с необходимостью наведения порядка на российских дорогах, с тем, что со злостными нарушителями надо бороться более действенными мерами, неизбежно закрадывается подозрение, что во главе угла всё же стоит вопрос материальный — в очередной раз собрать с наших сограждан побольше штрафов и сборов.

Ведь нефть и газ уже не приносят тех доходов, что ранее, а вот человеческий ресурс, особенно учитывая традиционное российское долготерпение, можно использовать достаточно долго. Особенно неприятным сюрпризом для подавляющего большинства российских водителей станет увеличение штрафов за минимальное превышение скоростного режима на 20−40 км/ч.

Если предельный порог скорости превышают на 40−80 км/ч, как правило, действительно злостные нарушители, плюющие на закон и представляющие фактическую опасность для других участников движения, то превысить скорость на 20 км/ч можно просто случайно — зазевавшись, не заметив знак или по иным достаточно «безобидным» причинам.

И если сейчас за это придется раскошелиться всего на 500 рублей (а в случае уплаты штрафа в двадцатидневный срок и вовсе на 250 рублей), то теперь законодатели предлагают штрафовать на минимальное превышение скорости сразу на 3000 рублей. А ведь львиная доля нарушений приходится именно на минимальное превышение скорости.

То есть за счет подобного ужесточения сборы с водителей можно будет увеличить в разы, не повлияв фактически на уровень безопасности на дорогах. Вот и думайте, для чего действительно потребовались новые штрафы, — для повышения безопасности или для пополнения кубышки», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая редакция КоАП предполагает серьезное увеличение штрафов за нарушение скоростного режима автомобилистами.

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