Москва, , 14:09 — REGNUM Цена на кроссовер Changan CS35 Plus 2020 года выпуска в России будет выше на 30 тыс. рублей по сравнению со стоимостью машины прошлого года выпуска. Об этом сообщает «Цена Авто» со ссылкой на данные прайс-листов китайской компании.

Таким образом, стоимость Changan CS35 Plus 2020 будет составлять 1 млн 109 тыс. 900 рублей в конфигурации Comfort. Топовая версия Luxe обойдется в 1 млн 249 тыс. 900 рублей.

Напомним, на российском авторынке Changan CS35 Plus продается с единственным вариантом мотора на 1,6 л производительностью 128 л. с. Двигатель агрегатируется с механической коробкой передач или с автоматической.

Впервые кроссовер появился в России в августе прошлого года. За период с начала продаж до конца 2019 года дилерам удалось реализовать 1 323 единицы Changan CS35 Plus. Всего же за прошлый год на российском авторынке было продано 2 805 машин китайской марки.

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