Москва, , 14:06 — REGNUM Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что пандемия нового коронавируса, о чрезвычайности которой заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бушует пока лишь в информационном пространстве. Комментируя слова генерального директора ВОЗ своём телеграмм-канале, он написал:

«Итак, ВОЗ заявил — пандемия! Простому человеку от этого никак, но для ВОЗ — это совсем другой уровень финансирования, мобилизации и коммуникации. И пусть тренируются. Я о другом: когда мы бодро заявляем, что в России пока случаев атипичной пневмонии нет, то надо понимать — зарегистрированных случаев пока нет. Экспресс анализы разработаны пару дней назад, и кто в каких больницах их видел и когда ещё увидит? Сколько человек у нас госпитализировано в январе по стране с пневмонией?

Ведь «атипичной» пневмония называется не потому, что у неё атипичные проявления. В том-то и беда, что проявления — самые, что ни на есть типичные! Атипичная потому, что «не типичный» возбудитель. А кто его там определял? Можно узнать в Министерстве здравоохранения число больных с пневмонией в больницах страны за январь. Но проще посчитать: в США 1,5 млн госпитализаций в год.

У нас население поменьше, ну, допустим 1 млн в год, значит, в зимний январь — минимум 100 тысяч человек. Из которых около 10 тыс умерло (средняя смертность при пневмонии около 10% как типичной, так — как мы пока видим — и атипичной). Мы хоть одного на коронавирус проверили? А там он мог быть как у переболевших, так и у умерших. Поскольку контагиозность нового коронавируса—2019, к счастью, не очень высока, все это могло пройти и незаметно.

Рано или поздно зарегистрированные случаи появятся. Не надо впадать от этого в панику. Вам ли, большинство из которых не вакцинируются от гриппа и кори, бояться болезни, от которой умерло на сегодня 200 человек? От упомянутой кори на Земле сегодня умирает 300 детей в день! Про грипп умолчу. А ведь вирус и гриппа, и особенно кори — на порядок более агрессивны и заразны, чем новый коронавирус.

Пишу все это для того, чтобы воспользоваться всеобщей тревогой и призвать к ответственности в предотвращении реальных эпидемий инфекционных заболеваний. Пандемия нового коронавируса пока бушует лишь в информационном пространстве (к счастью!), надеюсь там она и останется. Пока тему не «выжмут» до конца».

Как уже сообщало ИА REGNUM, вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения признал ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По итогам чрезвычайного заседания организации было заявлено, что число заболевших во всём мире составляет 7834 человек, из них 7736 человек — в Китае, а остальные 98 — в 18 странах мира.

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