Шэньян, Китай, , 14:11 — REGNUM Российские граждане, желающие вернуться на родину из КНР, смогут с 1 февраля воспользоваться бесплатным автобусом на пункте пропуска Краскино-Хуньчунь. Такое сообщение опубликовано 31 января генконсульством РФ в Шэньяне на странице «ВКонтакте».

Бесплатное автобусное сообщение будет осуществляться с понедельника по субботу. Первый автобус отправится из контрольно-пропускного пункта Хуньчунь 1 февраля в 10:00 по местному времени (5:00 мск).

Автобусы предоставляются гражданам РФ в связи с распространением в Китае коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 января 16 пунктов пропуска на российско-китайской границе закрыты в связи с распространением вируса.

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