Сингапур, , 14:06 — REGNUM Решение о запрете на въезд в Сингапур гражданам Китая и тем, кто за последние 14 дней побывал на территории материковой части КНР, приняли из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции власти страны. Об этом 31 января сообщил министр национального развития Сингапура Лоуренс Вон.

«Решение вступает в силу с 1 февраля», — приводит слова Вона ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что распространение пневмонии нового типа, вызываемой вирусом 2019-nCoV, может оказать негативное влияние на темпы экономического роста Южной Кореи в 2020 году.