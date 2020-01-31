Ташкент, , 13:50 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Миргзиёев заложил капсулу под строительство кампуса для нового Университета геологических наук, сообщили 31 января в пресс-службе главы государства.

Университет будет образован на базе четырех учреждений при государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам. В перечень этих учреждений входят институты геологии и геофизики, гидрогеологии и инженерной геологии, минеральных ресурсов, геологии и разведки нефтегазовых месторождений.

Планируется, что на базе нового университета сформируется научно-образовательный кластер, в котором будут объединены материально-техническая база и научный потенциал четырех институтов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому Государственному комитету Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам передается ряд дополнительных функций.

Читайте также: Реформа в геологии Узбекистана