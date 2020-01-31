Москва, , 13:47 — REGNUM По данным на 31 января, на китайском острове Хайнань остаются 1104 российских туриста. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, сообщили в АТОР.

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По ее словам, большинство туристов возвращаются в плановом режиме на своих оплаченных рейсах, часть возвращается досрочно.

Ломидзе отметила, что до 4 февраля все российские организованные туристы покинут остров Хайнань. В первой декаде февраля вернутся в Россию организованные туристы с континентальной части Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным туроператоров на 27 января, в Китае находились 5 тыс. 604 организованных туриста.

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