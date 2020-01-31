Москва, , 13:54 — REGNUM В России у органов правопорядка и сейчас есть довольно масштабные полномочия для пресечения незаконных действий, в том числе появления дронов и иных технических средств, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин, комментируя проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, представленный министерством юстиции России.

Ревзин отметил, что в проекте содержится достаточное количество нововведений, в первую очередь направленных на увеличение штрафных санкций, их ужесточение, на придание органам правопорядка новых полномочий. Например, предлагается конфисковывать дроны, появляющиеся над местами массовых мероприятий.

«Но у органов правопорядка и сейчас есть довольно масштабные полномочия для пресечения незаконных действий, в том числе и появления дронов и иных технических средств в неположенных местах. Много вопросов вызывает введение гигантского штрафа в 40 тыс. рублей за игнорирование неоднократного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Как проверить, что это требование было неоднократным, что водитель транспортного средства это требование слышал и был уверен, что к нему обращаются именно сотрудники полиции?» — подчеркнул адвокат.

По словам Ревзина, эти факты придется жестко устанавливать, что не так просто и потребует дополнительных средств и сил. В противном случае появится еще один инструмент для коррупционной составляющей.

«С водителей будут вымогать деньги под видом того, что они игнорировали неоднократное требование остановиться. В погоне за увеличением штрафов власть забывает о том, что главная задача административного наказания, как и деятельности тех же органов безопасности движения — не собирать штрафы в больших объемах, а создать такие условия, которые бы позволяли пешеходам, пассажирам и водителям чувствовать себя в безопасности на дорогах. Для этого надо пресекать правонарушения как таковые, еще до их совершения, а не увеличивать санкции за уже совершенные действия», — резюмировал Ревзин.