Бангкок, , 13:48 — REGNUM В Таиланде выявлен первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа внутри страны. Об этом 31 января заявил заместитель генерального директора департамента эпидемиологического контроля страны доктор Тхаммарак Пхипхат, его выступление транслировал в прямом эфире телеканал TNN-24.

При этом он сообщил о пяти новых заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в стране и отметил, что один человек из этого числа не ездил в Китай.

Таким образом, по данным таиландской газеты Khaosod, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Таиланде дошло до 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день российские авиакомпании продолжают осуществлять перелёты в Китай и пока решения о закрытии границы для авиасообщения между РФ и КНР в связи со вспышкой коронавируса не принималось.