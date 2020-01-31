Волгоград, , 13:48 — REGNUM Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении семи похитителей личных вещей из багажа пассажиров в аэропорту Волгограда, сообщили 31 января в пресс-службе Волгоградской транспортной прокуратуры. Установлена причастность злоумышленников к 11 фактам хищений.

Сообщники начали действовать в конце 2017 года. Организатором преступной группы стал один из приёмосдатчиков грузов международного аэропорта. Он подговорил пятерых коллег вытаскивать ценные вещи из неупакованного в полимерную плёнку багажа пассажиров, а безработного знакомого попросил сбывать похищенные деньги и ювелирные изделия в ломбардах Волгограда.

По данным следствия общий ущерб злоумышленников составил порядка одного миллиона рублей. Большую часть похищенного удалось изъять, часть была погашена обвиняемыми из числа признавших вину и раскаявшихся в содеянном.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Волгограда для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.