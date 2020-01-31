Челябинск, , 13:40 — REGNUM Глава Непряхинского сельского поселения в Челябинской области заподозрен в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что преступление было совершено ещё в 2011 году. Этот гражданин незаконно выдал местному жителю фиктивную выписку из похозяйственной книги о том, что у того якобы есть права на использоание участка земли в селе Непряхино. А затем по этой бумаге получатель оформил на участок право собственности.

Местный бюджет в итоге понёс ущерб в сумме больше 158 тыс. рублей. Преступление раскрыли полицейские. Следствие продолжается. Участок планируют вернуть в собственность района.