Москва, , 13:36 — REGNUM На сегодняшний день российские авиакомпании продолжают осуществлять перелёты в Китай. Пока решения о закрытии границы для авиасообщения между РФ и КНР в связи со вспышкой коронавируса не принималось. Об этом сегодня, 31 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Пока, как мы знаем, этого решения не принималось», — подчеркнул официальный представитель Кремля, напомнив, что вопрос о возможности закрытия госграницы РФ с Китаем для авиасообщения лежит в компетенции оперативного штаба правительства РФ.

«Поэтому будем дальше смотреть, что комиссия посчитает необходимым»,— добавил пресс-секретарь российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с 31 января движение через 16 пунктов пропуска на российско-китайской границе приостановлено из-за риска завоза в РФ коронавируса.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал предпринятые российским правительством профилактические и предупредительные меры «вынужденной и правильной реакцией».

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