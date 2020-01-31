Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Американская автокомпания Tesla снова переносит сроки выхода нового электрокроссовера Tesla Model Y. Об этом сообщает издание PCMag со ссылкой на отчет автокомпании.

«Запуск производства модели Y начался в январе 2020 года с опережением графика», а значит, что выход электрокроссовера на авторынок состоится в конце марта этого года. Стоит отметить, что появится модель в продаже на целых полгода раньше запланированного срока.

Кроме того, автопроизводители увеличили запас хода автомобиля с 450 до 506 км. Увеличение диапазона связано с повышением производительности. На данный момент электромобили Tesla обладают самым большим запасом хода на одной подзарядке (по циклу EPA). Что делает их более конкурентоспособными.

Производиться новинка будет в Шанхае. Стоимость Model Y с полным приводом будет составлять 51 тыс. долларов (свыше 3,18 млн рублей).

Напомним, за период с октября по декабрь 2019 года Tesla поставила свыше 112 тыс. электрокаров.

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