Магас, , 13:34 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов решил помочь рублем развитию спорта. Он намерен отдавать 10% своего заработка в фонд спорта, который создается специально для оказания поддержки спортсменам.

Фонд будет добровольным. Пожертвовать на спорт может каждый. Об этом руководитель субъекта сообщил в ходе своей первой в должности главы Ингушетии пресс-конференции, которая состоялась 30 января в здании телерадиокомпании «Ингушетия».

Отвечая на вопрос о планах на развитие спорта, Калиматов согласился с тем, что многие спорткомплексы региона не отвечают современным требованиям. Это происходит из-за отсутствия возможности тратить необходимое количество бюджетных средств на спортивную отрасль.

Тем не менее, по словам главы республики, спорт в Ингушетии будет развиваться. И его развитию будет способствовать назначение на должность министра спорта Али Дошхоклоева, который на своем посту очень старается, отметил Калиматов.