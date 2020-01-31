Мценск, Орловская область, , 13:30 — REGNUM Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при взрыве в Мценске Орловской области будет создана по распоряжению губернатора Андрея Клычкова, об этом глава региона написал на странице в instagram.

«Развернут штаб по ликвидации последствий взрыва. Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Распорядился организовать комиссию по обеспечению всех форм необходимой социальной, медицинской и индивидуальной помощи пострадавшим», — написал Клычков.

https://www.instagram.com/p/B7-p0_yFvvV/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СКР назвал предварительную причину взрыва в Орловской области — скопление паров лакокрасочных материалов, таким образом, речь уже не идёт о взрыве газа. В результате ЧП погибли пять человек, трое получили ранения и находятся в больнице. По некоторым данным, погибшие и пострадавшие — граждане Турции. Здание принадлежит местному ООО «Завод профессиональных конструкций».

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