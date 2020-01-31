Омск, , 13:26 — REGNUM В мэрии Омска прокомментировали скандал, возникший из-за площадки для выгула собак, появившейся прямо за стендами с именами героев Великой Отечественной войны.

В омском департаменте городского хозяйства ИА REGNUM сообщили, что бульвар Победы стал местом активного выгула собак из-за массовой застройки по обе его стороны.

Бульвар благоустраивают в рамках федерального нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». При проведении работ учли пожелания проживающих рядом с этим местом омичей.

«В течение двух лет, пока велось благоустройство бульвара, омичи не были возмущены фактом строительства данной площадки, а наоборот поддерживали размещение сооружения такого назначения рядом с бульваром», — говорится в сообщении департамента.

Уточняется, что жители попросили оградить площадку для выгула собак, чтобы продукты жизнедеятельности животных не попадали на газоны и на территорию мемориальной части сквера. Более того, проект благоустройства «неоднократно рассматривался на совещаниях, в том числе с участием представителей ветеранских общественных организаций», заявили в мэрии.

Ранее замечаний не поступало. А 30 января в департамент обратились представители Омской городской общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров». Они предложили перенести площадку для выгула собак в другое место.

Новое место для площадки для выгула собак власти обещают определить, проведя общественные обсуждения.

«На освободившемся пространстве будет организована культурно-досуговая зона, будут учтены пожелания ветеранов», — отметили в департаменте горхозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, на расположение площадки для выгула собак обратил внимание омский краевед Игорь Коновалов. Площадку с урнами для сбора отходов жизнедеятельности животных разместили на бульваре Победы — буквально в нескольких метрах от стендов с именами героев Великой Отечественной войны.

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