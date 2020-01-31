Махачкала, , 13:31 — REGNUM Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов на очередной сессии выступил с критикой в адрес главы города Махачкалы Салмана Дадаева. Спикер парламента указал сидящему в зале мэру на ряд недостатков в работе.

В первую очередь Шихсаидов обратил внимание градоначальника на республиканский закон о статусе депутата Народного собрания, согласно которому главы городов должны принимать парламентариев вне очереди.

«Поступают жалобы, что у вас не бывает времени принимать депутатов, что вы очень заняты. Но в законе четко написано, что нужно принимать без очереди, тем более депутатов, которые избраны от вашего города. Они приходят к вам не с личными проблемами, а с вопросами, которые волнуют горожан», — упрекнул мэра Шихсаидов.

Спикер парламента Дагестана также обратил внимание на бродячих собак, разгуливающих по городским паркам, скверам и даже на центральной площади. В качестве шутки он отметил, что у граждан, в отличие от чиновников, нет охраны с оружием, которая в случае чего смогла бы их защитить.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в Махачкале в результате нападения стаи бродячих собак погибла девятилетняя девочка. В смерти ребенка обвинили управление ЖКХ города, которое в должной мере не занималось отловом бездомных животных.

На следующий день после трагедии в мэрии города в спешном порядке приняли решение немедленно построить в черте города приют «Питомец». Персонал учреждения занимается отловом и стерилизацией безнадзорных животных. Собак, не представляющих угрозы для людей, после вакцинации и стерилизации возвращают на улицы.

Однако появление такого питомника проблему в полной мере не решило, прежде всего потому, что в приюте одновременно могут содержаться лишь около 50 собак. Спустя ровно год после указанной трагедии, в феврале 2018 года, в поселке Семендер (пригород Махачкалы) бродячие собаки загрызли четырехлетнего ребенка.

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