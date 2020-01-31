Пекин, , 13:20 — REGNUM В Китае развернута кампания сбора пожертвований для поддержки страны в борьбе против эпидемии вирусной пневмонии. В её рамках более 740 млн юаней (примерно 107 млн долларов) были пожертвованы китайскими предприятиями с иностранным участием, сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию профильной китайской ассоциации.

По сообщению постоянного заместителя директора Ассоциации Цяо Хунъина, 472 млн юаней получены в денежной форме, и еще 268 млн — в материальной. Общее количество предприятий, принявших участие в кампании, превысило 120.

При этом отмечается, что практически объём собранных средств и материальных ценностей оказался еще больше, так как медицинское оборудование иностранного производства, поставленное в рамках кампании, не рассчитано в юанях.