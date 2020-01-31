Москва, , 13:18 — REGNUM Та ситуация, которая сейчас сложилась вокруг коронавируса, не требует ни нарушения экономики, ни рытья рвов вокруг городов, убеждён вирусолог Евгений Тимаков. Об этом он заявил 31 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя реакцию американского министерства торговли на вспышку опасного заболевания.

«Надо разделять производство и вирус, — заметил в свою очередь депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев. — Это разные вещи. Эксперты уже сказали, что вне человека вирус живет минут 30. Поэтому никакие логистические поставки не могут быть заразными никак. Однако производства закрываются. Это полностью сочетается с политикой Трампа, который настаивает на том, чтобы американские корпорации вывели производства из Китая».

Напомним, как сообщалось ранее, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что коронавирус «поможет ускорить возвращение рабочих мест в Северную Америку, отчасти в США и, возможно, в Мексику».