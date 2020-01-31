Москва, 31 января 2020, 13:18 — REGNUM Та ситуация, которая сейчас сложилась вокруг коронавируса, не требует ни нарушения экономики, ни рытья рвов вокруг городов, убеждён вирусолог Евгений Тимаков. Об этом он заявил 31 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя реакцию американского министерства торговли на вспышку опасного заболевания.
Напомним, как сообщалось ранее, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что коронавирус «поможет ускорить возвращение рабочих мест в Северную Америку, отчасти в США и, возможно, в Мексику».