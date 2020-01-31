Москва, 31 января 2020, 13:18 — REGNUM Та ситуация, которая сейчас сложилась вокруг коронавируса, не требует ни нарушения экономики, ни рытья рвов вокруг городов, убеждён вирусолог Евгений Тимаков. Об этом он заявил 31 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя реакцию американского министерства торговли на вспышку опасного заболевания.

«Надо разделять производство и вирус, — заметил в свою очередь депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев. Это разные вещи. Эксперты уже сказали, что вне человека вирус живет минут 30. Поэтому никакие логистические поставки не могут быть заразными никак. Однако производства закрываются. Это полностью сочетается с политикой Трампа, который настаивает на том, чтобы американские корпорации вывели производства из Китая».

Напомним, как сообщалось ранее, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что коронавирус «поможет ускорить возвращение рабочих мест в Северную Америку, отчасти в США и, возможно, в Мексику».