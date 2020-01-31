Душанбе, , 13:17 — REGNUM В Таджикистане в возрасте 126 лет скончалась самая пожилая женщина в стране — Фотима Мирзокулова.

По словам активистки джамоата Холбиби Маркаевой, которая очень часто навещала Мирзокулову, у неё было прекрасное здоровье, хорошая память. Она часто рассказывала истории из своей жизни.

«У нее 200 внуков, правнуков и праправнуков. Самой старшей ее дочери — 92 года, она жива-здорова, и на данный момент играет в мяч вместе с внуками», — отметила Маркаева.

Последние годы жизни Фотима проживала со своей дочерью — 82-летней Рохатой Кабиловой. Она рассказывает, что очень часто к матери приходили люди и просили благословения.

Фотима Мирзокулова застала три века: родилась 13 марта 1893 года в селе Дахана округа Шайдон Аштского района. У неё 8 детей — пять дочерей и трое сыновей.