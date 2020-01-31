Иркутск, , 13:16 — REGNUM Средства федеральной программы увековечивания памяти погибших при защите Отечества в размере 1,4 млн рублей и региональные поступления позволят восстановить 25 воинских захоронений в Иркутской области в 2020 году. Об этом со ссылкой на слова руководителя службы по охране объектов культурного наследия региона Виталия Соколова сообщает пресс-служба губернатора Приангарья.

Отмечается при этом, что с учётом софинансирования из областного и местного бюджетов общая сумма на восстановление составляет 2,7 млн рублей. На эти деньги будут реконструированы воинские захоронения в семи муниципальных образованиях. Всего, согласно плану, в Иркутской области намерены восстановить более 150 воинских захоронений.

Как уже сообщалоИА REGNUM, жители Приангарья внесли большой вклад в дело Победы. Больше половины из 200 000 человек, ушедших на фронт, не вернулись с полей сражений.

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