Станица Романовская, Ростовская область, , 13:13 — REGNUM В станице Романовской Ростовской области из-за вспышки ОРВИ на карантин закрыли школу. Внеплановые каникулы у учеников продлятся до 3 февраля.

Как уточняет ГТРК «Дон-ТР», острой респираторной вирусной инфекцией заболели больше 20% учащихся.

ИА REGNUM напоминает, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на Дону не превышает эпидпорог. Однако в период с 20 января по 26 января число госпитализированных с симптомами ОРВИ и гриппа увеличилось на 26,6%.

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