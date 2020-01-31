Москва, , 13:12 — REGNUM Проект нового КоАП разрешает конфискацию транспортного средства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, это следует из текста проекта Кодекса об административных правонарушениях, предложенного Минюстом.

Так, конфискация может применяться в отношении «не являющихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения маломерных судов, автомототранспортных средств с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или максимальной мощностью электродвигателя более 4 киловатт и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, а также прицепов к нему, подлежащих государственной регистрации, принадлежащих на праве собственности лицам, привлеченным к административной ответственности за совершение административных правонарушений».

Речь идет о случаях нарушения водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Кроме того, автомобиль может быть конфискован в случае вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в случае нарушения запрета на употребление алкоголя и наркотиков после ДТП, к которому водитель причастен, а также в случае отказа от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.