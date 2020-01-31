Сорочинск, Оренбургская область, , 13:08 — REGNUM В Сорочинске Оренбургской области введен режим ЧС локального характера. Причиной для этого стала угроза обрушения учебного корпуса аграрного техникума, который является филиалом Оренбургского государственного аграрного университета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии муниципалитета.

По данным прокуратуры, режим ЧС объявили 15 января, однако 16 января студенты продолжали обучение в стенах аварийного учебного корпуса. Межоконной несущая опора в здании находится в полуразрушенном состоянии, что создает угрозу обрушения.

Надзорное ведомство объявило директору учреждения предостережение о недопустимости нарушений законодательства. В результате студентов перевели на обучение в отдельно стоящее здание общежития.

Судьба здания будет определена по результатам строительной экспертизы.