Белгород, , 13:09 — REGNUM Восстановление электроснабжения, вызванное сильным ветром, завершают специалисты компании «Россети Центр Белгородэнерго». Циклон, обрушившийся накануне на регион, повредил линии электросетей в 10 муниципалитетах региона, сообщили 31 января в пресс-службе компании.

Мокрый снег с дождём и порывами ветра до 20 м/с нарушил электроснабжение в Белгородском, Ракитянском, Краснояружском, Ивнянском, Корочанском, Прохоровском районах и Грайворонском, Яковлевском, Губкинском и Старооскольском городских округах. В основном провода схлёстывались и обрывались, повреждены некоторые опоры, разрушены изоляторов на воздушных линиях электропередачи.

В аварийно-восстановительных работах были задействованы 78 бригад и 155 единиц спецтехники. 22 бригады направили дополнительно из районов, которые не затронула стихия. К 06:00 все линии электропередачи были восстановлены.