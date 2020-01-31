Москва, , 13:06 — REGNUM В администрации президента РФ пока нет определённой позиции в отношении предложений о новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, которая, в частности предусматривает значительное увеличение штрафов за нарушения ПДД. Об этом сегодня, 31 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Какой-то позиции по этому вопросу у нас нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что положения нового Кодекса об административных правонарушениях о повышении штрафа за превышение скорости с 500 рублей до 3 тыс. рублей оторваны от реальности и антисоциальны.

Как сообщало ИА REGNUM, новый КоАП, проект которого опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает шестикратное повышение штрафа за превышение скорости на 20−40 км/ч — 3 тыс. рублей вместо 500 рублей. Также более чем в два раза вырастут штрафы за превышение скоростного режима от 40 до 60 км/ч — 1−15, тыс. рублей до 4 тыс. рублей.

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