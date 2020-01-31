Рим, , 15:37 — REGNUM Студентам из стран Азии, обучающихся в Национальной академии Святой Цецилии, запретили посещать занятия. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на свои источники.

По данным источников, руководство учебного заведения направило 160 преподавателям академии электронные письма, в котором содержится информация о запрете посещения занятий азиатскими студентами.

Известно, что данные меры связаны с опасениями по поводу распространения пневмонии нового типа, вызываемой вирусом 2019-nCoV. 5 февраля всех студентов из стран Азии проверят медики, в случае не выявления вируса учащимся разрешат вернуться на занятия.

В настоящее время в академии обучаются 1 335 студентов из 42 стран мира. Среди азиатских студентов в академии учатся 33 гражданина Южной Кореи, 32 гражданина Китая, 11 граждан Японии, по два гражданина Тайваня и Филиппин и один гражданин Северной Кореи.

Отмечается, что некоторые преподаватели, получившие электронные письма, выразили протест против данного запрета, отметив, что данные действия необоснованны и нарушают права учащихся.

Национальная академия Св. Цецилии, также Академия «Санта-Чечилия» — государственный комплекс концертных организаций, образовательных учреждений искусств, издательств, музеев и библиотек в Риме.